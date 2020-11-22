На Петроградке нашли десять "резиновых" квартир

Полицейские провели рейд в жилых домах Петроградского района и обнаружили десять "резиновых" квартир. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобасти.

Среди 2,6 тыс. квартир около полусотни вызвали недоверие правоохранителей в плане законности аренды.

В ряде квартир на Каменноостровском проспекте, Большом проспекте П.С. и Кронверкском проспекте массово проживали иностранцы.

Около тридцати иностранцев доставили в участок за нарушение миграционного законодательства.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на прошлой неделе рейд проводили в Выборгском районе. Там протоколы составили на 27 иностранцев.