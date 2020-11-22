МВД соберет биометрические данные россиян и инострацев в единую базу

МВД России работает над централизованным банком биометрических данных россиян и иностранцев. Такая база позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Работу начнут в будущем году, а завершат к концу 2023 года. В ведомстве указали, что разработка программного обеспечения также только предстоит.

Также планируют использовать геномную информацию для работы с федеральной системой генетической идентификации.

Отметим, что в Госдуме уже рассматривают законопроект о создании единой биометрической системы. Между тем, по данным "Ъ", против такой базы выступает ФСБ, опасаясь утечки персональных данных россиян.