Тарифы ЖКХ вырастут для россиян в следующем году

В России услуги ЖКХ в будущем году подорожают более, чем на 4%. Об этом, как пишет "МК", рассказала директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.

По ее словам, в 2021 году прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. В случае отмены моратория множество семей могут оказаться в тяжелой ситуации из-за накопленных долгов, считает Чернышева.

При этом гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал, что тарифы на газ в следующем году будут проиндексированы в среднем на 3%. Электроэнергия станет дороже на 4%. Кроме того, с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на вывоз мусора (на 4%). Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут увеличены на 4%.

Кроме того, каждый регион может поднимать тарифы в своем диапазоне. Рост стоимости ЖКУ может достигать 6%, отметил Минко.

Напомним, ранее в Госдуме звучали предложения о полной компенсации платы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже.