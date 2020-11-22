Сады и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды

Комитет по благоустройству Петербурга принял решение закрыть сады и скверы в центре города из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о состоянии улиц и поваленных деревьях можно сообщить, обратившись по круглосуточному телефону дежурной службы: 314-60-13.

В Смольном призывают горожан соблюдать меры безопасности. Стоит держаться подальше от деревьев, не ходить в парки. Также не рекомендуется ставить под деревьями свои машины.

В воскресенье по территории северной столицы проходит атмосферный фронт. В ближайшие дни погоду будет определять теплый сектор циклона. На дорогах гололед, дорожники работают на уборке, однако также призывают горожан соблюдать осторожность.