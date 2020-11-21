Петербуржцы голосуют за продление времени продажи алкоголя

Стали известны промежуточные результаты опроса по поводу возможного продления в магазинах нашего города времени продажи алкоголя до 23:00. Результаты опроса опубликовал в Telegram-канале депутат ЗакСа Денис Четырбок.

На сегодняшний день свой голос отдали 9,7 тыс. человек. "За" продление времени продажи высказались 6 тыс. горожан, почти 62%. Категорически против проголосовали 3,2 тыс. — 33%.

Проголосовать еще можно на странице депутата «ВКонтакте и в его Telegram-канале.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в настоящее время в северно столице можно продавать и покупать алкоголь до 22 ч. Депутаты надеются, что продление времени продажи позволит петербуржцам покупать качественный алкоголь, а не идти в нелегальные пункты продажи.