Благовещенский мост отмечает юбилей

Благовещенский мост Петербурга отмечает 170-летие со дня открытия. В Музее мостов (Мучной переулок, 2) открывается посвященная юбиляру выставка

Переправа соединяет центр Петербурга с Васильевским островом.

Закладка нового моста состоялась 1 января 1843 года, а открыли переправу позже, чем планировалось, - 21 ноября 1850 года. Новый мост получил имя в честь церкви Конногвардейского полка и Благовещенской площади, хотя сначала его хотели назвать Невским. В середине XIX века этот мост был самым длинным в Европе - около 300 м.

В 1918 году мост переименовали в честь лейтенанта Петра Шмидта.

В середине нулевых мост реконструировали. В 2007 ему вернули историческое название.