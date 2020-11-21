Петербуржцам пообещали дождливую субботу

В Санкт-Петербурге сегодня будет облачная с прояснениями погода. Возможны осадки, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Большую часть дня на северную столицу будет оказывать влияние небольшой промежуточный антициклон, а ближе к вечеру с запада потянутся облака теплого атмосферного фронта.

Воздух прогреется местами до +4 градусов. Ветер будет северо-западный, с переходом на юго-западный и постепенно усилится до 5-10 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололед.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в пятницу город охватила снежная буря.