Беглова просят разобраться с незаконной торговлей в Калининском районе

Губернатору Петербурга направили депутатский запрос, требуя разобраться с незаконной торговлей в Калининском районе. Запрос направил зампредседателя ЗакСа Анатолий Дроздов.

По его словам, петербуржцы жаловались на самовольный павильон на Гражданском проспекте, 84А, где продают египетскую шаверму. С ним депутат ведет борьбу уже второй год. А также вопросы вызывают ларек на Гражданском проспекте, 17 (его уже увозили два раза) и павильоны на проспекте Науки, 15 и на Тихорецком проспекте, 27.

Кроме того, горожане недовольны размерами парковки рядом с Институтом Вредена на улице Академика Байкова - занимаемая площадь больше законной в десять раз.

Губернатора просят лично проконтролировать ситуацию и обязать районную администрацию решить ситуацию с незаконными объектами