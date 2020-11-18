Снег в Петербурге сегодня утром расчищали 500 машин и 1300 человек

Минувшей ночью на улицы Петербурга отправили 566 снегоуборочных машин, а утром на уборку снега вышли 578 машин и 1,3 тысячи работников ручного труда. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В центре работают более 500 дворников.

С дорог за сутки вывезли более 560 тонн мусора и снега. Также сообщается, что дорожники поливали трассы солевым раствором и посыпали смесью песка с солью.

Следить за уборкой города в режиме онлайн можно на интерактивной карте комитета.

Уборкой дорог регионального значения в Ленобласти заняты около четырех сотен машин спецтехники.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", непогода будет держаться в городе весь день. Вместо снега днем пойдет дождь, а ночью снова может подморозить. Синоптики предупредили петербуржцев о возможной утренней гололедице. Также ожидаются сильные порывы ветры.