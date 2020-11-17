Лучшие участковые Петербурга получат денежные премии

Премии городского правительства в размере 35 тысяч рублей каждая получат десять лучших участковых уполномоченных полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Премией «Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге» награждают за выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью, защиту прав и законных интересов граждан.

Предложение кандидатур делает ГУ МВД России по городу и области.

Также премии получат более 200 правоохранителей за обеспечение порядка в городе - по 25 тыс. руб.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в октябре премии также получили лучшие народные дружинники - были награждены 10 человек, каждому по 29,8 тыс. руб.