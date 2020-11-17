Эксперт советует не покупать продукцию под марками торговых сетей

В крупных сетевых магазинах лучше не покупать продукты под их частными марками. Об этом «Невским Новостям» заявил председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

По его словам, подобные товары всегда результат компромисса между ценой и качеством. Заказ изготовителю отправляет сама сеть и диктует необходимые параметры качества. Свойства товара могут быть ниже, чем у ГОСТа.

Эксперт подчеркнул, что качество используемых продуктов может быть невысоким, так как производитель вынужден придерживаться рамок, поставленных торговой сетью, а не правилами изготовления продуктов.

Как сообщал ранее "Санкт-Петербург.ру", инспекторы Роскачества проверяли слабосоленое филе сёмги в ломтиках и обнаружили листерии и кишечную палочку в образцах пяти торговых марок.