В квартирах россиян хотят регулярно проверять электропроводку

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Разворотневой главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

В общественном совете при Минстрое инициативу поддерживают. Там пояснили, что россияне не могут самостоятельно следить за состоянием проводки в своих жилищах, так как это требует специальных знаний. Проверки позволят специалистам предупредить жильцов, в случае опасного состояния электросетей.

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ считают предложение достойным внимания.

Сейчас в России проверяют только состояние проводки в подъездах.

По данным МЧС РФ, чуть ли не каждый второй пожар в жилых домах происходит из-за неисправной электропроводки.