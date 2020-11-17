Петербуржцам посоветовали не ждать зимней погоды

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге не будет похолодания. Такой прогноз, пишет "КП", дал главный синоптик нашего города Александр Колесов.

Он пояснил, что атмосферу в северной столице определяет антициклон, который до четверга будет держать в городе плюсовую температуру - до +9.

20 ноября будет холодным, а потом опять вернется потепление. В четверг возможны осадки в виде мокрого снега, однако установление снежного покрова ждать не стоит.

При этом из-за минусовых температур по ночам с утра водителям и пешеходам стоит быть осторожнее на дорогах - возможна гололедица

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на прошлой неделе из-за утреннего гололеда в городе произошло несколько массовых ДТП.