В Петербурге вырастет плата за капремонт

В 2021 году жильцам многоквартирных домов Санкт-Петербурга поднимут плату за капремонт. Жилищный комитет северной столицы опубликовал соответствующий проект постановления.

Теперь стоимость будет варьироваться от 11,06 до 12 руб. за квадратный метр. Окончательная цена будет формироваться в зависимости от типа дома и наличия лифта.

Жителям дореволюционных домов придется платить от 11,5 до 12 руб., «сталинок» - от 11,34 до 11,84 руб.

В «хрущевках» начислят от 11,2 до 11,8 руб., в домах, построенных до 1980 года, — 11-11,5 руб.

За метры в "панельках" - от 11,2 до 11,7 рублей за метр, в новых домах с вентиляционными фасадами —11,25-11,75 руб.

До конца ноября проект будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Отметим, что минимальный размер взноса на капремонт на 2020 год в Москве составляет 18,86 руб.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", по данным на середину сентября, задолженность петербуржцев по взносам за капремонт составляла 2,5 млрд руб.