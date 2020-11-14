Суд Петербурга озвучил приговор по делу о нападении на сотрудника ФСБ

Военный суд Петербурга вынес приговор шестерым фигурантам дела о нападении на сотрудника ФСБ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчин задержали в феврале этого года. Следователи считали, что инициатором преступления был экс-сотрудник ФСБ Максим Викторов, который испытывал неприязнь к своему сослуживцу. Помочь ему в этом деле согласился друг Роман Никитин — он то и решил организовать избиение и публичное оскорбление сотрудника ФСБ для его дискредитации, а также инсценировать ДТП с его участием, для чего привлек других фигурантов - Ивана Гончарова, Николая Зимина, Сергея Кононока и Антона Клюгу.

История с нападением и аварией произошла в середине января. На специально купленной для задумке "Ниве" Никитин инсценировал ДТП, а после ударил и оскорбил сослуживца. Все случившееся он снял на видео и позже опубликовал.

По решению суда, фигуранты дела в основном были оправданы, кое-кому выписали небольшие штрафы. Кононок и Клюга получили сроки в колонии строгого режима - 1,5 и 1 год.