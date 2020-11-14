Из Петербурга в Ярославль пустят "Новогодний экспресс"

Между Петербургом и Ярославлем на новогодние выходные будет курсировать двухэтажный поезд "Новогодний экспресс". Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

В состав войдут десять двухэтажных купейных вагонов. Он будет ходить ежедневно с 29 декабря по 11 января.

Отбытие из обоих городов будет днем. Стоимость билетов - от тысячи рублей.

Подробности можно узнать на сайте РЖД.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", Павловский музыкальный вокзал могут восстановить. В реконструкции заинтересованы в музее-заповеднике "Павловск" и в РЖД.