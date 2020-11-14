В СМИ появилась информация о причине смерти Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения актера.
Причина смерти пока предварительная. По словам источника, у85-летнего артиста были и другие хронические заболевания. Точные причины установит экспертиза.
Семья и коллеги проводят актера в последний путь во вторник, 17 ноября. Прощание состоится в стенах Московского драматического театра.
Джигарханян снялся примерно в двухстах кинолентах, принимал участие в спектаклях, а также преподавал.
Он народный артист СССР, имеет ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении.