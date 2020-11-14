Петербуржцам упростят общение с врачами

В Петербурге на базе поликлиник откроют телемедицинские центры. Врач сможет общаться с пациентами в режиме онлайн и контролировать их здоровье, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Связь будет в формате текстовых сообщений, а также аудио и видео. К настоящему моменту все поликлиники северной столицы получили доступ к специальной городской телемедицинской системе на базе платформы комздрава. Доступ к онлайн-консультациям доступен всем зарегистрировавшимся на госуслугах на сайте «Здоровье петербуржца».

Онлайн-консультации уже начали проводить. Планируется расширить охват поликлиник - включить и детские.

Уже десять поликлиник города провели несколько десятков консультаций благодаря телемедицине. В ближайшее время такие возможности появятся у всех поликлиник, включая детские. Общаться в врачами смогут и заболевшие коронавирусом и находящиеся на самоизоляции. Также в первую очередь обслужат петербуржцев с хроническими заболеваниями.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе сегодня вступили в силу новые коронавирусные ограничения.