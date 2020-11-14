В Петербурге обустроили сквер у Центра реабилитации инвалидов

В сквере у Центра реабилитации инвалидов им. Альбрехта появились тренировочные и игровые зоны, деревья и новые пешеходные маршруты для людей на костылях и с ходунками. Осталось только доработать освещение, сообщили в Смольном.

Сквер осмотрел сегодня губернатор Александр Беглов. Дальнейшее благоустройство должны завершить в 2021 году.

Облагораживание территории было проведено после обращения горожан.