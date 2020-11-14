Россияне смогут полететь в Эфиопию и на Сейшелы

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. Такое решение приняли в ходе оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В Аддис-Абебу рейсы будут трижды в неделю, а в Викторию - дважды.

Также оперштаб принял решение о расширении квот на полеты в Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы. Теперь из Москвы в Нур-Султан будут летать три рейса в неделю, в Алма-Ату два. В ОАЭ - семь рейсов, на Кубу - четыре, на Мальдивы - восемь.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", авиасообщение со странами мира было прервано весной на фоне пандемии коронавируса. В августе Россия начала открывать полетыв различные страны, основываясь на данных по заболеваемости на 100 тыс. населения и договоренности с правительствами государств. В настоящее время, кроме указанных в заметке стран, также можно летать в Белоруссию, Киргизию, Южную Корею, Египет, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию и Японию.