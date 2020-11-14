Петербуржцев предупредили о телефонных мошенниках по СМС

Петербуржцы начали получать СМС-рассылку от МЧС с предупреждением о телефонных мошенниках.

В уведомлении отмечается, что горожанам могут звонить с неизвестных номеров, представляться сотрудниками банка и сообщать о том, что денежные средства якобы находятся в опасности.

В этом случае гражданам нельзя сообщать свои персональные данные мошенникам. Лучше всего положить трубку и позвонить по номеру на обороте банковской карты - в вашем банке смогут подтвердить, что средства находятся в безопасности.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в этом году мошенники особенно активизировались в период пандемии коронавируса. Число совершенных ими преступлений, по сравнению с прошлым годом, выросло на несколько тысяч. Сказывается эффект периода самоизоляции, когда граждане не могли лично, в отделении банка, следить за состоянием своих счетов.