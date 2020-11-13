Петербуржцам раздадут раненых воронов

В приюте «Помоги другу» во Всеволожске занимаются спасением как собак, так и пернатых. На территории построен теплый вольер, где живут раненые вороны, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Директор приюта Тамара Метелева рассказала, что петербуржцы могут забрать птиц домой, так как пернатые нуждаются в уходе и не могут жить на улице самостоятельно.

Шесть ворон и один галчонок уже нашли свои дома. В настоящее время в приюте и домашней заботе нуждаются четыре ворона.

Черные птици - не самые популярные домашние пернатые, однако многие предпочитают именно их. Вороны становятся членами семьи, их ум позволяет преуспеть в воспитании. Многие хозяева выпускают воронов из клеток погулять по дому.