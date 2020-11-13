Почему петербуржцам стоит оформить каско?

Отличия каско и ОСАГО

Оба страховых полиса гарантируют право на ремонт повреждённого транспортного средства. Но между ними есть два существенных различия.

ОСАГО предполагает выплату средств (или ремонт) лишь на тот автомобиль, который был повреждён в ДТП не по вине его обладателя. Если вы припарковали машину во дворе, а неловкий сосед оставил на ней царапину, то у вас есть право на ремонт, а у соседа, которому тоже нужно подкрасить бампер, — нет.

Каско гарантирует восстановление транспортного средства вне зависимости от того, по какой причине нанесен вред имуществу. На юридическом языке говорят, что при каско страхуется сам автомобиль, а при ОСАГО — гражданская ответственность водителя.

Преимущества каско

Помимо того, что каско покрывает расходы вне зависимости от вины водителя, у этого типа страхования есть ряд других преимуществ:

Страховка полностью возмещает стоимость авто в случае угона. Можно отдельно защитить особо дорогое оборудование в машине. Полезно подключить бонусы: эвакуация с места происшествия, мобильные помощники, поддержка при спорах в сервисе и т. д.

Кому выгоднее оформлять каско

Поскольку каско покрывает максимально широкий спектр происшествий с автомобилем, выбрать такой полис следует людям, которые проводят за рулём большую часть дня. Кроме того, обратиться к добровольному страхованию стоит, если:

вы недавно получили права — неопытные водители чаще попадают в ДТП;

у вас дорогой автомобиль — его ремонт в случае ДТП по вашей вине обойдётся в круглую сумму;

вы живёте в районе с плохой репутацией — каско возмещает стоимость машины в случае угона, а также ремонт после хулиганских повреждений;

автомобиль часто бывает в сельской местности, где транспортное средство могут повредить животные;

вы живёте в Москве и Санкт-Петербурге — эти города стабильно попадают в списки населённых пунктов с самым большим числом угонов;

автомобиль часто припаркован вблизи строек или других мест, где возможно происшествие техногенного характера.

Но даже если ваш автомобиль среднего ценового сегмента стоит в тихом дворе спокойного спального района, риск повреждений всё равно существует. Например, от порыва ветра на машину может упасть тяжёлая ветка. Каско страхует транспортное средство от таких происшествий в том числе.

Как рассчитать каско

Расчёт страховки каско производится по многим параметрам. На окончательную стоимость влияют следующие факторы:

тип кузова автомобиля, его марка и модель;

год выпуска;

реальная рыночная стоимость авто;

количество водителей, допущенных к управлению транспортным средством, их возраст и водительский стаж.

Для удобства страховые компании предлагают онлайн-калькуляторы, благодаря которым можно определить примерную цену страховки самостоятельно, до оформления полиса.