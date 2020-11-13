В Петербурге с 15 ноября перестанут разводить три моста

В Санкт-Петербурге завершается навигационный период для разводки мостов, которые находятся в рукавах Невы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В ночь на 15 ноября прекратится разводка Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов.

Далее перестанут разводить мосты на Неве. Навигация там прекратится 30 ноября.

Зимой пропуск судов осуществляется по единичным пропускам или в случае ЧС.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", навигационный период в этом году традиционно начался в апреле.