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Беглов оценил ремонт в поликлинике №3

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© Фото: www.gov.spb.ru

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Проект предусматривал ремонтные работы на первом этаже.

Петербургские городские поликлиники работают в плановом режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил после посещения детского отделения поликлиники №3 на 7-й линии Васильевского острова.

По его словам, плановый прием ведется, диспансеризация проводится.

Беглов добавил, что формат работы "бережливых" перешли все 75 детских поликлиник города, в том числе и детское отделение третьей поликлиники, обслуживающее около 10 тыс. детей. В здании отремонтировали первый этаж, установили цифровое табло, а также ввели электронную запись на УЗИ и ЭКГ.

Отметим, как писал "Санкт-Петербург.ру", для пациентов с коронавирусом в городе работает около 18 стационаров.

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