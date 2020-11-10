Беглов оценил ремонт в поликлинике №3

Петербургские городские поликлиники работают в плановом режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил после посещения детского отделения поликлиники №3 на 7-й линии Васильевского острова.

По его словам, плановый прием ведется, диспансеризация проводится.

Беглов добавил, что формат работы "бережливых" перешли все 75 детских поликлиник города, в том числе и детское отделение третьей поликлиники, обслуживающее около 10 тыс. детей. В здании отремонтировали первый этаж, установили цифровое табло, а также ввели электронную запись на УЗИ и ЭКГ.

Отметим, как писал "Санкт-Петербург.ру", для пациентов с коронавирусом в городе работает около 18 стационаров.