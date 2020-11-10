Суд арестовал участников акции в поддержку Карабаха

Участники акции в поддержку Карабаха 6 ноября арестованы по решению петербургского суда. Они получили по одному дню административного ареста, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Шестеро участников акции признали вину. Суд засчитал им сутки ареста в срок задержания с 7 ноября.

Несогласованная акция прошла в пятницу. Два десятка 20 водителей встали на «аварийку» посреди дороги в центре Петербурга и стали сигналить. Целью таких действий было привлечь внимание горожан к проблеме конфликта между Азербайджаном и Арменией.



Азербайджанская и армянская диаспоры северной столицы осудили эту акцию.

Огонь в Карабахе на данный момент решено прекратить после договора лидеров России, Армении и Азербайджана. Перемирие началось 10 ноября в 00:00 мск. Согласно заявлению, стороны конфликта останавливаются на занимаемых ими позициях.