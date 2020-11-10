Смольный утвердил план по увеличению продолжительности жизни петербуржцев

Власти Петербурга утвердили "дорожную карту" по увеличению продолжительности жизни горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов во время рабочего совещания с членами городского правительства напомнил о важности работы над нацпроектом «Здравоохранение». Эффективность работы региональных властей будут отслеживать по 15 показателям.



Одними из самых приоритетных направлений остаются снижение детской смертности, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Беглова, в последние пару лет в Петербурге ускорилось открытие новых медучреждений. Кроме того, город достиг показателей ниже среднего по РФ по младенческой смертности.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", накануне Беглов также принял участие в совещании с представителями Минздрава РФ, прибывшими в наш город из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.