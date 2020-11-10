В Петербурге холодает, и небо очищается

Определять погоду в Санкт-Петербурге 10 ноября будет антициклон. Об этом написал на своей странице в Facebook ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус

По его данным, температура в городе будет невысокой, однако все равно на пару градусов выше своей климатической нормы.

Днем будет до +5. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

Ночью будет около нуля, по области возоможно до -1.

В ближайшие дни в Петербурге ветер переменится и принесет небольшое потепление и дожди. Уже завтра ожидаются осадки, а 12 ноября - потепление до +6.