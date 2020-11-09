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На набережную Мойки в честь убитой год назад Ещенко приносят цветы

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© Фото: pixabay.com

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Суд над историком Соколовым, совершившим убийство, продолжается.

Жители Санкт-Петербурга принесли цветы на набережную реки Мойки, 82, где год тому назад, 8 ноября, была убита Анастасия Ещенко. Как пишет "Регнум", цветы появились у ограждения набережной, на месте, откуда обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов сбрасывал в воду останки аспирантки.

Как передает Piter.tv, на суде в понедельник участники процесса смотрели кадры с предварительного следствия. На одном из видео Соколов рассказывает о встрече с его товарищами. По его словам, после убийства Ещенко год назад в гости к нему пришли друзья, обсуждать что-то и выпивать. При этом в квартире находилось тело убитой.

Соколов не стал отменять договоренность, по его мнению, это могло бы показаться подозрительным. После ухода гостей историк решил обернуть тело в дополнительный пакет, однако оно было слишком тяжелым. В этот момент историку пришла в голову мысль расчленить тело. Некоторые из пакетов с останками он выкинул в окно, чтобы затем подобрать и выкинуть в реку Мойку. У реки произошел инцидент: не все пакеты затонули, Соколов решил "помочь" им и сам свалился в воду. Не сумев выбраться, он стал звать на помощь.

Приговор должны вынести к концу 2020 года. Историку грозит до 15 лет колонии.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что историк признал вину, однако утверждает, что Ещенко изменяла ему.

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