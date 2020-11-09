В Петербурге будут принимать в первый класс по-новому

В Петербурге изменился порядок приема на обучение в первые классы школ. Запись детей стартует в апреле 2021 года - на 2021/2022 учебный год, сообщили в пресс-службе администрации города.

До 30 июня на портале госуслуг или МФЦ можно будет подать заявления от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущества на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории.

Приглашения в школы начнут поступать родителям через 30-45 рабочий дней с подачи заявления.

Заявления остальных горожан примут с 6 июля по 5 сентября. Срок ожидания ответа также составит до 45 дней.

Родителям необходимо будет представить оригиналы документов.

Решение о зачислении или отказе в нем принимается в течение трех рабочих дней.