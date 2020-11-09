Петербуржцам посоветовали готовиться к бесснежной зиме

В Петербурге возможна вторая бесснежная зима подряд. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на профессора Российского гидрометеорологического госуниверситета Валерия Малинина.

В сентябре и октябре в нашем городе зафиксировали снижение осадков, рассказал специалист. Также замечено снижение уровня грунтовых вод до рекордных величин.



Вероятнее всего, указал Малинин, в январе и феврале петербуржцев ждут "качели" – оттепели будут сменяться похолоданиями.

Он оценил шансы на бесснежную зиму как 60 на 40(%).

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", по оценкам метеорологов, зимнее похолодание и выпадение снега можно ждать не раньше конца ноября.