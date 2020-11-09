Хозяина красносельского дома престарелых отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест хозяина пансионата для пожилых людей в Красном Селе Салавата Валиева. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемый попросил отправить его под домашний арест. Суд удовлетворил желание Валиева и отправил его домой до 4 января 2021 года. Аналогичное решение было принято в отношении предпринимательницы Елены Тайнолюб.

Пожар произошел рано утром 4 ноября. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неисправности электрической розетки. В результате погибли родители арендатора 92 и 89 лет, а также его 84-летняя тётя. Ожоги получили еще три пожилых женщины.



В тот же день Валиева задержали.