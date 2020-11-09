В Петербурге составлен антитоп криминальных районов

За девять месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге произошло почти 43 тыс. преступлений. Подавляющее большинство носит имущественный характер либо связаны с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по городу и Ленобласти.

Самыми криминальными районами стали Калининский (более 4 тыс. преступлений), Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский.

Больше всего зарегистрировано краж - 13 тыс.



Также в 2020 году произошло 115 убийств. В Петроградском и Кронштадтском районах не зарегистрировали ни одного убийства.

Спокойнее всего в этом году жилось людям в Кронштадтском районе, где число преступлений составило около 370.