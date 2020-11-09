Петербуржец не смог выиграть суд у любовника жены за развал семьи

Житель Петербурга проиграл суд по иску к любовнику жены. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, он требовал 150 тыс. рублей компенсации морального вреда за разрушенную семью.

В семье истца был ребенок, однако из-за романа на стороне его жена стала меньше времени уделять семье. У любовника также есть семья.

Истец указал, что помимо нравственных страданий, ущерб может быть нанесен его репутации и его работе.

Суд отказал заявителю, решив, что в разрушении семьи могут быть виноваты только сами супруги.

Любовник, по мнению суда, также является ненадлежащим ответчиком, так как в утрате взаимоуважения и любви в семье иноваты только супруги.