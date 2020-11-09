Стала известна дата начала дистанционного обучения в школах Петербурга

Часть родителей Петербурга решили перевести детей на дистанционное обучение. Онлайн-обучение для таких школьников начнется с 16 ноября, сообщается на сайте петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий.
В настоящее время те школьники, которые не посещают учебные заведения, выполняют домашнюю работу, которую задали педагоги.
Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти города приняли решение дать родителям право самостоятельно решать формат обучения для своих детей. Ситуация с коронавирусом в городе продолжает ухудшаться. По данным на 9 ноября, в северной столице за сутки прибавилось 1403 новых заболевших.