В Петербурге таксистам-иностранцам может стать сложнее работать

Правительство РФ попросили ужесточить требования к таксистам-иностранцам в рамках законопроекта о такси, который предполагает разрешить таксистам работать как самозанятым. Как сообщили «Ведомости», обращение подписали главы Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей.

Как отметили региональные представители, в сложное время, когда многие остались без работы, иностранцы вытесняют россиян в сфере такси.

Допуск самозанятых к работе в частном извозе будет временным. Как предлагают руководители, для иностранных граждан стоит разрешить оформление в таксисты только как индивидуального предпринимателя или юрлица.

Также главы регионов предложили обязать агрегаторы такси открывать филиалы в каждом регионе присутствия. Так планируется повысить безопасность перевозок пассажиров.

Кроме того, отмечается, что стоит ввести лимит для региона на количество такси, как сделано в Нью-Йорке и Стамбуле. Это приведет к появлению здоровой конкуренции на рынке такси.

Отмечается, что половина таксистов - инострацы. А на четыре региона, подписавших обращение к Мишустину, приходится около 45% легковых такси РФ.

Проект о такси готовится к рассмотрению во втором чтении в Госдуме.