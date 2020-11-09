В Петербурге создадут "Карту счастья"

Центральная библиотечная система Красногвардейского района и проект «Городская антропология» запустили "Карту счастья".

Жителям Северной столицы предлагают отметить на карте города места, на которых происходили радостные встречи и приятные истории. Итогом проекта должна стать бумажная карта счастливого Петербурга.



Организаторы проекта отмечают, что счастье у каждого свое. И это всегда мозаика из маленьких, но важных моментов. Счастье всегда как будто ускользает, а карта поможет его запечатлеть и оценить настоящий масштаб происходящих вокруг хороших и добрых событий.

Пока горожане чаще всего отметили стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Большеохтинский мост, Некрасовский сквер и др.