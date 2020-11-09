Петербург опять будут терзать порывы ветра

В Петербурге весь понедельник продержится ветреная, облачная с прояснениями погода. Порывы ветра - до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Ночью будет около нуля, а днем - до +7.

Основной массив воздуха будет обдувать город с северо-запада со скоростью 7–12 метров в секунду.

Дожди обещают кратковременные.

Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Как отметили синоптики, над городом будет проходить холодный атмосферный фронт.