Диалог сына директора Ледового дворца, угрожавшего реставратору, попал в сеть

В сеть попала аудиозапись разговора между 25-летним сыном директора Ледового дворца, менеджером реставрационной компании "Лапин Энтерпрайз" Антоном Изотовым и ее 53-летним гендиректором Юрием Калининым. На записи слышно, как молодой человек угрожает реставратору, пишут 47news.

Инцидент произошел в конце октября. Изотов высказал Калинину обеспокоенность в связи с некомфортной работой с фактическим совладельцем "Лапин Энтерпрайз", с 51-летним основателем компании Алексеем Лапиным.

Вначале речь идет о лояльности к Изотову и увольнении Калинина. Затем Изотов перешел на более смелые заявления, утверждая, что он может безнаказанно делать что угодно. По некоторым данным, он ударил Калинина линейкой и вытер обувь о пиджак оппонента.

По информации 47news, в "Лапин Энтерпрайз" происходит внутренний конфликт, который подтвердил основатель компании Алексей Лапин.