Вандалы разукрасили львов на мосту через канал Грибоедова

Неизвестные разрисовали Львиный мост через канал Грибоедова, начата проверка. Об этом сообщили в УМВД по Петербургу и Ленобласти.

О случае вандализма в полицию сообщили очевидцы. Как рассказали петербуржцы, на львах появились надписи маркером.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.

Львы являются памятником культурного наследия федерального значения. Пешеходный мост был построен в начале 19 века.