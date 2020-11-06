Офицер из Петербурга отстоял право носить бороду

Военный суд в Петербурге признал незаконным приказ командира, который потребовал от офицера сбрить бороду. Об инциденте рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, офицер проходит службу по контракту более 20 лет, а борода отросла у него спустя три года службы. В иске он указал, что растительность на лице не противоречит Уставу ВС РФ, а в документах, удостоверяющих личность, его фотографии с бородой. Тем не менее командир войсковой части требовал бороду сбривать и применял дисциплинарные наказания за отказ.

В 2019 году истец попал в аварию и получил шрам на лице, его борода скрывает. Кроме того, указал офицер, растительность на лице не мешает использовать средства индивидуальной защиты и носить снаряжение.

Представитель ответчика иск не признал, так как распоряжение об устранении бороды было получено в устной форме, а в документах его нет.

Военный суд признал незаконным устный приказ командира.