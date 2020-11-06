У "Ладожской" снесли две общаги

В Красногвардейском районе Петербурга снесли два общежития. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на заказчика ООО «СПб Реновация».

Два аварийных четырехэтажных здания размещались на Уткином проспекте.

На их месте построят дома второй очереди ЖК «Малая Охта» с детским садом на 75 мест.

Снос проходил в рамках программы реновации. Планируется снести еще одно общежитие в ближайшие годы и также возвести на его месте жилой дом.