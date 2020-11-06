В Петербурге будут сильнее топить

В связи с похолоданием в Санкт-Петербурге теплоснабжающие организации с воскресенья сменят режимы подачи тепла в городских ТЭЦ и котельных. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
По данным синоптиков, температура по ночам на следующей неделе будет опускаться ниже нуля.
В связи с этим оборудование в котельных и на ТЭЦ настроят на соответствующие отметки.
На большинстве объектов температура изменится автоматически.
Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне в городе закрывали затворы дамбы из-за штормовой погоды и опасности наводнения. В Петербурге отмечены сильные порывы ветра.