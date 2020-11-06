В Петербурге приостановили снос НИИ бумаги

Суд временно запретил сносить здание бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности на площади Мужества. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Постановление вынесено после обращение активистки-градозащитницы. В иске она требует признать незаконным разрешение на строительство на месте здания, выданное Госстройнадзором Петербурга.
Активисты и ранее подавали иски в суд, пытаясь оспорить решение КГИОП об отказе включить здание НИИ в список объектов культурного наследия.
Суд ходатайство по иску удовлетворил, временно приостановив разрешение на снос.
4 ноября активисты устроили у здания акцию в поддержку его сохранения. Новый собственник планирует возвести на участке жилой дом.