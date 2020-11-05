Велосипедист заплатил за сбитого насмерть пешехода миллион рублей

В Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношение велосипедиста, который сбил пешехода насмерть. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

Мужчина заплатил семье погибшего миллион рублей и родные отозвали обвинения. Дело прекращено за примирением сторон.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года. Велосипедист ехал со скоростью 15-20 км/час по Торфяной дороге и сбил пешехода. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.