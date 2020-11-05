Петербурженку отправили в колонию за убийство соседки по коммуналке

Петербургский суд приговорил Елену Козлову к 7,5 годам в колонии общего режима за убийство соседки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В октябре 2019 года обвиняемая поссорилась со своей соседкой в коммунальной квартире на Шлиссельбургском проспекте. В ходе конфликта женщина ударила оппонентку острым предметом по разным частям тела. Потерпевшая скончалась на месте.

Козлова признала вину и выразила сожаление в случившемся. Она добавила, что убивать соседку не собиралась.

К конфликту привело то, что жительница коммуналки без разрешения воспользовалась посудой и духовым шкафом Козловой на кухне, переставляла вещи. После взаимных толканий и словесной перепалки обвиняемая взалась за нож.

Отмечается, что пострадавшая с ранениями ушла в комнату, а факт ее смерти был обнаружен позже.