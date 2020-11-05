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В Петербурге наметили план по реорганизации ГУПов

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© Фото: pixabay.com

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На этом планируют сэкономить деньги.

Оптимизация или акционирование петербургских ГУПов позволит повысить производительность труда и снизить затраты на их деятельность. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе совещания, посвященного итогам работы рабочей группы по реорганизации ГУПов.

Он похвалил работу группы. Также Беглов отметил, что нужно сократить число исполнителей работы и увеличить качество.

Реорганизация государственных унитарных предприятий - часть федеральной программы. Срок иполнения - 1 января 2025 года. 34 из 37 ГУПов будут ликвидированы или переделаны. Водоканал, метрополитен и автоматическую телефонную станцию Смольного изменения не затронут. Возможно, в список не подлежащих изменениям предприятий попадет и Горэлектротранс.

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