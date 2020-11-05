Петербургскую дамбу могут закрыть из-за возможного наводнения

В Петербурге начнут закрывать затворы дамбы, чтобы избежать наводнения. Об этом сообщила пресс-служба дирекции КЗС.

Движение затворов начнется после 15:30 мск сегодня, 5 ноября. Решение принято на основе метеорологического прогноза.

В северной столице ожидается усиление ветра сегодня ночью до 15-20 метров в секунду. Из-за порывов уровень воды в устье реки Невы повысится до критических значений. Пиковые значения подъема воды ожидаются между 20:00 и 21:00.

В связи с плохими погодными условиями временно прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", снег в северной столице пока не ожидается - синоптики прогнозируют, что он выпадет в конце ноября или декабре.