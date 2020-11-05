"Миссис Санкт-Петербург" стала мама двоих детей - инженер-кибернетик

Конкурс красоты и материнства для замужних женщин «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» выиграла 28-летняя Валерия Тулаева.

В конкурсе девушка участвовала впервые, пишет "КП". У них с 32-летним мужем две дочки. Младшей два года, а старшей пять. Валерия работает директором по развитию крупного предприятия, которое возглавляет ее муж. По образованию молодая мама инженер-кибернетик.

В качестве хобби Тулаева занимается дизайном одежды, рисует, ведет блог. Также финалистка — онлайн-тренер по созданию красивой фигуры и раскрытию женственности.

Из-за пандемии коронавируса конкурс прошел онлайн, что вполне устроило многих участниц. За титул боролись почти 50 конкурсанток. Среди них - врачи, сотрудницы металлопроката, кандидаты наук и домохозяйки.