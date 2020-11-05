В РФ могут ужесточить правила оборота оружия

Госдума изучит вопрос об ужесточении правил оборота оружия в РA. Речь идет об уравнивании требований к владению нарезным и гладкоствольным оружием, пишут «Известия».

На портале госзакупок было размещено техзадание исследования Госдумы на эту тему стоимостью около миллиона рублей.

В настоящее время требования для владельцев оружия - пятилетний стаж использования гладкостволок. Однако за последние десятилетия граждане научились обходить эту юридическую деталь, используя технологические достижения.

В Думе оценят схожесть гладкоствольного и нарезного оружия, и исходя из этого решат, нужно ли вводить те или иные ограничения.